Cum sa-ti maresti productia de rosii

Un roman ne-a dezvaluit reteta! „Hranesc” rosiile mele cu o solutie naturala deosebita! Productia este cum nu m-am asteptat vreodata! Iata care este secretul:

Am remarcat ca rosiile reactioneaza extrem de bine la un fertilizator natural, ale carui proprietati sunt asemanatoare cu cele ale fertilizatorilor din comert.

Il utilizez in gradina de foarte multi ani si nu m-a dezamagit niciodata. Am aflat reteta de la matusa mea.

Trebuie sa se umple un borcan de 3 l cu apa calda, obligatoriu statuta si apoi se adauga 1/2 pahar de zahar si 100 g de drojdii dizolvate in apa.

Se acopera borcanul cu panza si se pastreaza intr-un loc calduros.

Se agita borcanul din cand in cand.

Solutia este gata cand se incheie fermentarea.

Se dizolva 1 pahar de solutie intr-o galeata de apa si se toarna cate 1 l de solutie diluata la fiecare tufa de rosii.

Se fertilizeaza rosiile in acest fel de 3 ori pe parcursul vietii, iar recolta va fi foarte bogata.

Tufele vor fi mari si rezistente, iar rosiile aromate si frumoase.

Cel mai important este ca rosiile vor putea fi culese chiar si in octombrie, desi este un timp ploios si friguros.

De asemenea, pe langa fertilizare trebuie sa ai grija de cultura si sa o protejezi de boli si daunatori.

