Cum sa-ti verifici ficatul: Iata o modalitate simpla de a afla daca este sanatos

Cel mai mare si important organ intern, ficatul, are roluri esentiale pentru sanatatea corpului nostru. Daca recunoastem simptomele bolilor de ficat, nu ne vom pune sanatatea si viata in pericol.

Ficatul este o uzina intr-un singur organ. Participa la functiile vitale ale organismului, cum ar fi digestie, imunitate si curatare

Mai intai de toate, trebuie sa stim ca ficatul nu doare decat in conditiile unor patologii serioase, cum ar fi cancerul hepatic. Durerea apare prin compresia organelor invecinate.

Vezica biliara, in termeni populari bila, poate sa doara in cadrul mai multe tipuri de boli, cum ar fi diskinezia biliara, sindrom dispeptic de tip biliar si litiaza biliara – pietre la bila in termeni populari.

Simptomele ficatului bolnav

Cand ficatul este afectat, apar anumite simptome.

1. Crampe la stomac si balonare

Balonarea, durere de stomac, probleme cu digestia, mainile si picioarele umflate, sunt simptome care ar trebui sa te alarmeze daca apar in fiecare zi. Acestea sunt efectele unui ficat care nu elimina toxinele din organism, asa cum ar trebui.

2. Schimbarea culorii urinei

Ai observat ca urina este mai deschisa sau mai inchisa la culoare decat de obicei? Poate fi un semn al acumularii bilirubinei. Bilirubina este o substanta rezultata din metabolismul (distrugerea) hemului, componenta a hemoglobinei din globulele rosii.

De aceea, dupa ce globulele rosii imbatranite sunt distruse, bilirubina rezultata ajunge in ficat, sub forma de bilirubina indirecta. Aceasta ar trebui eliminata din organism, lucru dificil de facut insa, deoarece bilirubina indirecta este o substanta insolubila.

De aceea, ficatul transforma bilirubina indirecta in bilirubina directa, care este solubila si iese apoi din ficat prin bila. Ea ajunge astfel in intestin, unde este transformata in urobilinogen. O parte din acesta se elimina prin fecale sub forma de stercobilinogen.

Alta parte se intoarce in ficat, iar restul trece in sange si se elimina prin urina. Daca se observa insa o crestere a bilirubinei directe se suspecteaza fie o afectare (distructie) hepatica, fie existenta unui blocaj pe caile biliare, adica un icter mecanic.

3. Icter

Acesta este poate cel mai evident simptom si cel care ar trebui sa te alarmeze. O culoare galbuie a pielii, a ochilor si a unghiilor este un semn al acumularii bilirubinei in organism.

4. Sensibilitate a pielii

O stare continua de mancarime ca si cum ceva ar umbla pe sub piele, este un sentiment enervant si ingrijorator.

Este semnul unei acumulari de toxine in organism, deoarece ficatul nu isi indeplineste rolul de detoxifiere.

5. Refluxul gastroesofagian

Senzatia de plin, balonarea care nu te lasa sa repsiri si refluxul gastroesofagian care cauzeaza durere si disconfort, sunt simptomele unui ficat cu probleme.

6. Diaree

Episoadele dese de diaree sunt destul de frecvente atunci cand ficatul nu functioneaza corect.

7. Oboseala

Unul dintre primele simptome in tulburarile hepatice este starea permanenta de oboseala. Desi este normal sa ne simtim epuizati dupa o zi de munca, persoanele care au tulburari hepatice resimt oboseala si slabiciunea chiar si dupa o noapte de somn sau dupa o saptamana de odihna.

In plus, nivelul de energie fluctueaza de-a lungul zilei, astfel ca apar dificultati de concentrare si stari de somnolenta dupa-amiaza.

Durerile de cap, scaderea in greutate fara motiv aparent, febra, durerea articulatiilor si muschilor pot fi, de asemenea, simptome ale bolii hepatice.

Daca sunteti ingrijorat cu privire la oricare dintre cele de mai sus, contactati-va medicul. Pentru a evalua starea ficatului, va trebui sa faceti un set de analize.

In stadiile incipiente ale bolii, ficatul se recupereaza destul de repede.

Are nevoie doar de putin ajutor. Este important ca oamenii sa cunoasca aceste informatii! La urma urmei, boala hepatica nu glumeste!

