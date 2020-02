Cum scapi de lipoame fara sa apelezi la interventia chirurgicala – Cel mai eficient remediu naturist impotriva acestora

b3

Lipomul reprezinta acea acumulare inestetica de grasime situata intre piele si muschi. Desi nu prezinta niciun pericol pentru sanatate, este inestetic, provocand adesea complexe majore.

Din fericire, poti scapa de aceste formatiuni cu ajutorul remediilor naturiste. Cel mai eficient tratament naturist pentru lipoame este cel pe baza de ulei de in si de ceai verde. Acestea le elimina rapid, in mod natural.

Ce sunt lipoamele

Lipoamele sunt tumori benigne formate din celule de grasime si care seamana unor chisturi. Desi, uneori, se pot multiplica, pot fi dureroase si pot genera o senzatie de disconfort, nu prezinta niciun pericol pentru sanatate. Tocmai din acest motiv nu se impune indepartarea lor. Aceasta se face din ratiuni exclusiv estetice.

Lipoamele sunt, in general, de dimensiuni mici si se pot deplasa sub piele. Pot aparea in orice parte a corpului, dar cu precadere pe gat, brate, axila, piept sau coapse.

Cum folosesti uleiul de in impotriva lipoamelor

Virtutile terapeutice ale uleiului de in sunt recunoscute de secole. In India, era folosit pentru ingrijirea cotidiana a pielii, dar si pentru protejarea ei de diverse afectiuni.

De asemenea, exista numeroase studii medicale care confirma eficacitatea uleiului de in in tratarea unor boli de piele precum psoriazisul sau eczemele. Acest ulei este bogat in acizi grasi Omega 3 si Omega 6, cunoscuti pentru proprietatile lor antiinflamatorii.

Pentru eliminarea lipoamelor, aplica ulei de in pe acestea de minimum 3 ori pe zi si continua pana cand dispar complet.

Scapa de lipoame cu ajutorul ceaiului verde

Ceaiul verde este un alt remediu eficient pentru tratarea lipoamelor, venind in completarea masajului cu ulei de in. Desi nu poseda aceleasi proprietati terapeutice ca uleiul de in, este benefic sanatatii si frumusetii pielii intrucat contine antioxidanti. Acestia favorizeaza diminuarea tesutului adipos in organism.

Datorita proprietatilor sale antiinflamatorii, ceaiul verde diminueaza, asadar, dimensiunea lipomului. Pentru a scapa in mod natural de lipoame, bea 3 cani de ceai verde zilnic. Pentru a potenta efectul antioxidantilor, adauga in ceai si zeama de lamaie.

Completeaza actiunea ceaiului verde apeland la masaje cu ulei de in efectuate direct pe lipoame.

Ce contraindicatii are tratamentul naturist pentru lipoame

Uleiul de in este interzis persoanelor care iau anticoagulante, analgezice, medicamente pentru tratarea colesterolului, a diabetului, a hipertensiunii sau care fac tratamente hormonale. Si asta deoarece acest ulei interactioneaza cu toate aceste medicamente. Tocmai de aceea este necesar sa consulti medicul specialist inainte de a apela la tratamentul naturist pentru lipoame pe baza de ulei de in si de ceai verde.

Calea chirurgicala

Poti opta pentru eliminarea lipoamelor pe cale chirurgicala doar daca acestea depasesc 3 cm. Avantajul acestei metode este faptul ca lipoamele, odata eliminate, nu se vor mai reface. Aceasta interventie se realizeaza sub anestezie genrala si consta in incizarea zonei unde exista lipomul, urmata de extragerea acestuia si, bineinteles, de inchiderea plagii.

Te-ai confruntat vreodata cu acest tip de formatiuni de grasime? Ce ai facut pentru a le elimina? Ai apelat la tratamente naturiste pentru lipoame, la interventia chirurgicala sau la nicuna dintre aceste metode? Lasa-ne un comentariu!

