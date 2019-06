invata la proiecte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); HOROSCOP. Cum se comporta zodiile atunci cand au de terminat un proiect? Unii nu fac nimic altceva decat sa se concentreze, in schimb altii sunt distrasi de tot felul de alte activitati pe care le fac in paralel. Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 13 iunie 2019. Capricornii primesc vesti surprinzatoare de la prieteni HOROSCOP. Stau pe Youtube, Instagram, asculta muzica in acelasi timp: Gemeni, Sagetator, Pesti, Rac. HOROSCOP. Sunt distrasi de la ce au de facut pentru ca incep sa trimita mesaje cuiva: Balanta, Scorpion, Taur, Leu. HOROSCOP. Inchid absolut orice i-ar putea distrage pentru a se putea concentra la ce au de facut: Varsator, Fecioara, Berbec, Capricorn. ...