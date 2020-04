Cum se dezinfecteaza corect mastile chirurgicale

Mastile chirurgicale pot fi refolosite, insa inainte trebuie sa le igienizezi. Noi studii arata ca virusul rezista pe ele pentru o scurta perioada de timp.

„Mastile pot fi refolosite. Va fi un moment cand nu vom mai putea sa le folosim zilnic, dupa fiecare expunere. Virusul nu persista mai mult de patru zile pe suprafata mastii, care e o suprafata destul de repelenta, adica nu mentine particule. Punem masca respectiva intr-o punga de hartie, notam ziua in care am folosit-o si sa o folosim peste patru zile”, a explucat medicul imunolog Brandusa Petrutescu pentru Stirile ProTV.

Totodata, masca chirurgicala poate fi dezinfectata prin fierbere.

„Sunt studii care arata ca fierberea trei minute la 100 de grade reduce doar 1% din eficienta mastilor, dar sa avem grija sa nu le traumatizam in timpul fieberii. Punem masca in apa, fierbe trei minute, apoi o spalam si o lasam sa se raceasca in apa si apoi o punem la uscat”, a precizat medicul imunolog.

Pe de alta parte, alcoolul si clorul distrug materialul din care sunt confectionate mastile. Acestea largesc fibrele, ceea ce conduce la cresterea riscului de imbolnavire.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.