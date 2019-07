Cum se distreaza premierul britanic Theresa May, la un festival - VIDEO

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Marii Britanii, Theresa May, a fost surprinsa dansand pe muzica formatiei Abba, la festivalul de muzica Henley. Nu este prima data cand sefa guvernului britanic a fost surprinsa aratandu-si in public miscarile de dans, calificate de presa internationala drept „bizare”. Marea Britanie: Zece candidati pentru a-i urma Theresei May la conducerea Partidului Conservator In imagini, May pare sa se distreze la evenimentul la care a participat impreuna cu sotul sau, Philip, scrie The Sun. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video henley ...