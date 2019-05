Cum se impart mandatele de europarlamentar dupa alegeri: PNL - 10, PSD si USR-PLUS, cate 8

Europarlamentar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PNL este castigatorul alegerilor europarlamentare si va trimite zece eurodeputati in Parlamentul European, potrivit simularii pe rezultatele centralizate in proportie de peste 99%. PSD si USR-PLUS ar urma sa aiba 8 mandate, iar PMP, UDMR si Pro Romania. Cine sunt cei care ar urma sa mearga in Parlamentul European, asa cum sunt inscrisi in listele de candidati: PNL: 10 mandate Ioan-Rares Bogdan Mircea-Gheorghe Hava Siegfried Vasile Muresan Vasile Blaga Adina-Ioana Valean Daniel Buda Dan-Stefan Motreanu Gheorghe Falca Cristian-Silviu Busoi Marian-Jean Marinescu ​PSD: 8 mandate Rovana Plumb Carmen-Gabriela Avram Iulian-Claudiu Manda Cristian- ...