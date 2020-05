Cum se incheie mediile elevilor: 5 situații posibile și soluțiile avansate de Ministerul Educației

În contextul epidemiei de coronavirus și a deciziei ca școlile să rămână închise până la toamnă, Ministerul Educaţiei a făcut precizări în legătură cu felul în care vor fi încheiate mediile elevilor în acest an şcolar, potriviteducatie/scoala/cum-vor-incheia-mediile-elevilor-semestrul-ii-1_5ea99a1d5163ec427140f8db/index.html" target="_blank"> Adevărul. Ministerul a prevăzut 5 situaţii posibile în care se pot afla elevii, precum şi felul în care profesorii le vor încheia mediile:

Varianta 1 - Dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea, media va fi încheiată cu aceste note.

Varianta 2 - Dacă elevul are o singură notă pe semestrul al II-lea, poate fi notat pe activitatea în online.

Varianta 3 - O a treia situaţie posibilă este aceea în care elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu poate primi o a doua pe activitatea online. În acest caz, a doua notă va fi constituită din media elevului pe primul semestru.

Varianta 4 - Dacă elevul nu are nicio notă în acest semestru, media anuală devine media semestrului I. În cazul în care elevul are, pe primul semestru, medie mai mică de 5, atunci, elevul împreună cu profesorul stabilesc o dată la care acesta va putea susţine o lucrare scrisă sau un proiect în urma căruia să obţină o notă. Nota de la această evaluare devine media anuală, exact ca la examenul de corigenţă

Varianta 5 - Ce se întâmplă însă cu un elev care are situaţia neîncheiată şi pe primul semestru? „Lucrurile pot fi rezolvate în mod similar cu situaţia în care elevul are medie sub 5, făcând o paralelă cu examenul de corigenţă. Elevul poate da o lucrare pe semestrul al II-lea, având în vedere situaţia neîncheiată din semestrul I. Doar că nu i se spune examen de corigenţă, ci de încheiere a situaţiei la învăţătură”, explică profesorul Ilie Pârvan, inspector şcolar general al judeţului Hunedoara. Cele mai multe situaţii neîncheiate în primul semestru se rezolvă, de regulă, la începutul celui de-al doilea, în primele săptămâni. Elevului respectiv i se dau teme de recuperare, de revizuire a unor materii, susţine o lucrare şi i se încheie media. „Toate lucrurile se rezolvă online. Iar dacă nu se poate rezolva această problemă online, există această modalitate, recomandată de aceste instrucţiuni, prin care directorul şcolii coordonat de inspector, asigură elevului respectiv sarcina de lucru şi baza materială”, arată Pârvan.

