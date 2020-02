Cum se poate repozitiona Alianta USR PLUS, izolata de partidele-mamut

Motiunea de cenzura care a deschis calea alegerilor legislative anticipate, punand in acelasi timp in imposibilitate revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, a fost pentru USR si PLUS o capcana la care au si contribuit, dar pe care nu o mai puteau evita. Exista insa o fereastra de oportunitate suficient de larga pentru o strategie de repozitionare.