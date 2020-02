Cum se prepara ceaiul care trateaza ficatul gras – O singura cana pe zi este arhisuficienta

Anghinarea aduce o mulțime de beneficii sănătății. Pe lângă protejarea ficatului, are un bogat conţinut de inulină, substanța care îmbunătăţeşte tranzitul intestinal, ajută la stimularea sistemului imunitar şi creşte asimilarea calciului şi magneziului în organism.

Anghinarea are proprietăţi detoxifiante și, totodată, stimulează secreţia biliară datorită unor substanțe precum ciarina. Partea comestibilă a plantei are o concentraţie redusă a acestei substanţe, cea mai mare parte a ei găsindu-se în tulpină și în frunze.

Infuzia din frunze de anghinare este cea mai eficace în stimularea ficatului. Polifenolii din anghinare sunt eficienţi în lupta împotriva cancerului de ficat, provocând apoptoza celulelor canceroase ale ficatului.

De asemenea, anghinarea scade nivelul de colesterol sintetizat de ficat, mobilizând grăsimile stocate în ficat şi în alte ţesuturi. Şi trigliceridele sunt reduse prin acţiunea anghinarei.

Cum se prepară?

Adaugă 2-3 grame de anghinare mărunțită (se găsește la orice plafar sau farmacie cu produse naturiste), apoi toarnă 200 mL de apă fierbinte. Acopera cana cu o fafurie ceramică, curată. Așteaptă 5 – 8 minute și apoi strecoară ceaiul. Este recomandat să-l consumați de 2 ori pe zi, înainte cu 15 – 20 de minute de prânz și 30 de minute înainte de cină.

Ce este anghinarea?

Planta numita anghinare este una dintre cele mai populare culturi comestibile din regiunea mediteraneana, cunoscuta inca din timpuri stravechi pentru beneficiile sale pentru sanatate si proprietatile medicinale importante.

Din punct de vedere botanic, anghinarea apartine familiei Asteraceae si genului Cynara. Numele stiintific al anghinarei este Cyanara scolymys si este cultivata in special pentru solzii carnosi ai inflorescentei sale, dar si pentru receptaculii florali care sunt comestibili.

Anghinarea este folosita in gastronomie (bulbul florii) si in medicina naturista (radacinile si frunzele de anghinare). Consumata in stare proaspata, poate sa trateze diareea cronica, diabetul, hemoroizii, varsaturile si migrenele.

