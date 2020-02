Cum se prepara corect catina cu miere. Un leac care vindeca peste 45 de boli - VIDEO

catina 1

Cunoscuta inca din antichitate pentru proprietatile sale miraculoase, catina este una dintre cele mai folosite plante in medicina naturista asiatica. Catina cu miere reteta video pe care puteti o vizinati mai jos este unul dintre cele mai eficiente si cunoscute leacuri pe baza de catina. Proprietatile mierii de albine imbinate cu cele ale catinei rezulta un leac miraculos.

Ce vitamina contine catina?

Catina contine vitaminele C, E, B1,B2, PP, P, acid folic, carotenoide cu rol de provitamina A si minerale. In 100 de grame de fructe de catina se regasesc intre 400 si 600 mg de vitamina C.

Catina beneficii beneficii pentru sanatate

este o bogata sursa de acizi grasi (omega 6, omega 7, omega 9)

are efect antioxidant

apara celulele organismului

are un efect cicatrizant puternic

ajuta la infrumusetarea tenului

are efect antibacterian

elimina toxinele din organism

ajuta la intarirea sistemului imunitar

imbunatateste functiile aparatului digestiv

protejeaza sanatatea inimii

Vezi cum se prepara corect catina cu miere reteta video pe siteul AlternaMed

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.