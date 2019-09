Cum se pun castravetii la murat pentru iarna

646x404 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gospodinele din toate colturile tarii au inceput sa dea iama in piete in cautarea celor mai potrivite legume pentru prepararea conservelor de iarna. Castravetii, gogonelele si gogosarii sunt la mare cautare. La fel de importante ca legumele proaspete sunt insa si retetele. Una dintre cele mai interesante este cea folosita de calugarii de la Manastirea Sihastria Putnei, din judetul Suceava, pentru a pune castravetii la murat. Calugarii au scris reteta-minune pe site-ul lacasului de cult: sihastriaputnei.ro. Asadar, se aleg castravetii, se lasa sa stea in apa aproximativ doua ore, dupa care se spala bine si se aseaza in borcane. Printre castraveti, in timp ce sunt asezati, se adauga: usturoi taiat felii, ...