Cum se pune o tara pe butuci din ignoranta sau cu premeditare

In ultimele decade, in virtutea intrarii tarii noastre in conglomeratul UE, am tot fost familiarizati cu modul de actiune la nivel comunitar si am incercat si noi sa ne lipim de acest vis frumos la care am jinduit ani la rand printre ascultarile clandestine la posturile de radio occidentale si tabloidele vestice inghesuite in geamantanele unor privilegiati ai tranzitului dintre cele doua lumi.