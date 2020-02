Daniela Crudu sta la tatal ei dupa ce a iesit din spital. Bruneta a fost batuta cu bestialitate de iubitul ei croat si a fost ieri itnernata de urgenta si operata. Acum se simte mai bine si parintele ei are grija sa nu ii lipseasca nimic si sa se refaca.

Cum se simte Daniela Crudu: „Ramane la mine pentru ca trebuie sa se refaca. Sunt multumit”

Daniela Crudu a sunat disperata la 112 in dimineata zilei de 9 februarie. Ea a reclamat faptul ca iubitul ei o agreseaza, iar autoritasile au sosit imediat la fata locului. Vedeta a fost transportaa la spital de urgenta unde a suferit o operatie pentru ca avea nasul spart. Acum ea se afla la tatal ei.

Desi in prima faza Nelu Crudu a declarat ca nu stie nimic si a aflat de la un reporter ca fiica sa este in spital, acum el sustine ca Daniela este in casa lui si se reface. Nelu Crudu a dat un interviu si a mentionat ca Daniela se recupereaza si nu are teama de iubitul croat, datorita ordinului de resictrtie care a fost emis pe numele barbatului.

„Nu ii este teama, mai ales ca are acel ordin de restrictie. Ramane la mine pentru ca trebuie sa se refaca. O sa vina si sora mai tarziu. Sunt multumit”, a spus tatal Danielei Crudu pentru Antena Stars.

Se pare ca vedeta este sub tratament, se odihneste si incearca sa proceseze toata aceasta drama. „Am iesit cu catelusul Danielei. Ea se simte bine. Ia unguente, se trateaza, a mai luat niste calmate. Totul este bine. Nu are dureri, ia ce i-a dat medicul. Alifii pentru picioare pentru ca a fost desculta… Dar e bine. E tanara si se reface rapid. Echimozele de pe fata aproape i-au trecut… Medicul i-a prescris o reteta, sora a fost si le-a luat, ia medicamentele necesare… Eu sunt multumit ca merge spre bine. Momentan doarme, se odihneste. A stat pana mai tarziu, a mai vorbit la telefon…”, a mai declarat barbatul.

