Cum se simte fostul iubit al lui Razvan Ciobanu dupa moartea designerului. „Vreau sa merg la psiholog, nu am cum sa depasesc aceste momente”

Marius, fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu, nu-si poate reveni dupa disparitia acestuia. Marius vrea sa mearga la psiholog pentru a depasi momentele dificile prin care trece.

Marius a avut o relatie tumultuoasa cu Razvan Ciobanu. Desi erau despartiti in momentul in care designerul a murit, Marius a mers sa-si conduca fostul partener pe ultimul drum. Barbatul a marturisit ca inca nu-si poate reveni dupa moartea lui Razvan Ciobanu.

„Vreau sa merg la un psiholog, nu am cum sa depasesc aceste momente fara indrumarea unui specialist. Si dupa despartirea de Razvan am avut nevoie de consiliere psihologica. Eu sunt un barbat destul de puternic, dar cand sentimentele te lovesc, nu ai cum sa le controlezi”, a declarat fostul iubit al lui Razvan Ciobanu pentru click.ro.

„Nu mi-am revenit din starea de soc, dar imi voi reveni. Important este ca tot eu sunt ala de acum cinci ani si de acum. Am fost la mormant la el, merg in fiecare zi, este ceva firesc sa fac asta. Nu ma asteptam sa se intample tragedia asta. In momentul de fata ma trec tot felul de sentimente, sunt om! Este cumplit totul, acum sufletul meu este bucati, bucati, bucati, dar, cu timpul, ma voi reface”, a mai spus el.

Designerul Razvan Ciobanu a murit, duminica noaptea, intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din judetul Constanta. Masina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu a fost depus marti la capela cimitirului Progresul din Bucuresti. Inmormantarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

