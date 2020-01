Cum se simte Irina Rimes dupa ce a fost operata de urgenta in noaptea de Revelion

Irina Rimes a fost operată, scrie antena3.ro. Surse din apropierea artistei a declarat, pentru protv.ro, că operația a decurs bine. Vedeta se simte bine și va fi externată în scurt timp.Amintim că, în ultima zi a anului, Horia Brenciu a postat pe pagina sa de Facebook:„Astăzi n-o sa trec in revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena și colega mea Irina Rimes a intrat in operație. Orice gând bun de-al vostru e binevenit și cred ca va fi resimțit imediat. Sănătate, Irina! Sănătate tuturor! Un an nou frumos. Vocea Romaniei”.Totodată Irina a explicat pe pagina sa de Instagram în ce situație se află și și-a cerut scuze că nu va putea onora contractul de Revelion, de la Iași.„O zi mai puțin bună pentru mine, m-am trezit la spital internată. Îmi pare nespus de rău să anunț că programul meu de diseară, de la Iași, se anulează. Am fost internată aseară, cu o problemă foarte gravă de sănătate, am hemoragie internă. Medicii nu mă lasă să plec acasă, în două sau trei ore intru în operație”, a spus Irina, marți, în jurul prânzului.Sursa foto: Facebook / Irina RimesCitește și: ​ Horia Brenciu a venit cu vestea tristă înainte de Revelion. Este vorba despre un jurat de la Vocea României