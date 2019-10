Cum se simte Leo Iorga dupa ce fiul lui a chemat, ieri, ambulanta?

leo iorga fiu

Ieri dupa amiaza, fiul celebrului Leo Iorga a chemat de urgenta ambulanta, tatal sau acuzand stari de rau. Din pacate, serviciul de urgenta n-a reusit sa ajunga in timp util, iar tanarul a lansat un apel disperat in mediul online. Cum se simte Leo Iorga dupa acest episod?

Leo Iorga a asteptat ambulanta 40 de minute

Inca din 2012, celebrul artist se lupta cu o boala cumplita. El a fost diagnosticat cu cancer si a trecut prin mai multe interventii chirugicale severe.

Ieri dupa-amiaza, artistul a acuzat stari de rau, iar fiul sau a decis sa cheme ambulanta. Numai ca, dupa 40 de minute de asteptare, salvatorii n-au ajuns la artist. La acel moment, Leo Iorga avea probleme respiratorii.

Apel disperat al lui Paul Iorga pe Facebook

Fiul artistului a lansat un apel pe Facebook, in speranta ca cineva il va putea ajuta. ”Asteptam ambulanta de 40 de min; nu zic ca tata o fi mai special prin prisma faptului ca e artist, doar ca boala si contextul in care se afla momentan necesita o urgentare. Are nevoie de oxigen pentru un transport la spital, pe care eu, cu masina, nu-l pot face (nu am un tub de oxigen in masina…). Poate cineva de pe la 112 o sa vada asta si o sa se simta… Mersi!

Cum se simte Leo Iorga acum

Din fericire, in ciuda acestei intamplari, starea artistului este stabila in prezent. Potrivit fiului sau, Leo Iorga se simte bine acum. Insa, asta gratie ajutorului acordat de o terta persoana. „Dupa ce a sunat insistent mama pe complet altcineva decat la serviciul de urgenta, au ajuns! ( dupa o ora)”, a mai punctat Paul Iorga.

