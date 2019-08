Cum se trateaza ulcerul varicos?

ulcer varicos picior 1

În ultimii ani se vorbește tot mai adesea despre varice și despre complicațiile ce pot apărea din cauza acestora. Ulcerul varicos este una dintre aceste complicații, una care pune mari probleme pacienților, atât la nivel estetic cât și la nivelul sănătății acestora. Totuși, vestea bună este aceea că ulcerul varicos se poate trata, necesitând în prealabil câteva investigații amănunțite.

Conform statisticilor, ulcerul varicos se manifestă cu preponderență în rândul femeilor și se prezintă ca o rană deschisă, drept pentru care va avea nevoie de toată atenția medicală cuvenită.

Ce este ulcerul varicos și ce metode de tratament există?

Denumirea de ulcer varicos provine de la aspectul pe care îl capată venele membrului afectat. Acesta se prezintă sub forma unor ulcerații, sau sub forma unor zone ce par erodate, creând astfel un aspect total inestetic al membrului afectat. In general membrele afectate cel mai adesea de boala varicoasă sunt picioarele, datorită faptului că acestea sunt responsabile de susținerea întregii greutăți corporale a pacientului.

Pe lângă acest aspect, boala varicoasă și implicit ulcerul varicos mai pot avea următoarele cauze:

-Obezitate, creștere rapidă în greutate

- Sarcina și modificările hormonale, plus creșterea în greutate datorită acesteia

- Condiții deficitare de muncă

- Predispoziții ereditare

Ulcerul varicos - simptome

Printre primele semne care pot conduce cu gândul către diagnosticul de ulcer varicos putem menționa apariția de răni la nivelul zonelor afectate, urmate de o ușoară modificare a felului în care se prezintă pielea (culoare modificată, piele rigidă). Pe lângă aceste caracteristici, simptomele sunt prezente și la nivel senzorial: senzație de mâncărime, usturime, umflare a picioarelor, senzația de picioare grele și uneori chiar accentuarea prezentării hărții venoase pe suprafața membrelor (semn că boala avansează).

Ulcer varicos - metode de tratament

Așa cum este și firesc, la primele semne de apariție a bolii, pacienții ar trebui să reacționeze în scop preventiv. Astfel, evitarea statului în picioare, a efortului, a creșterii în greutate și chiar limitarea unor exerciții sportive care ar putea contribui la accentuarea bolii, ar trebui să constituie o prioritate.

Pasul următor în direcția tratării în constituie programarea unei vizite la medic, în cadrul unei clinici specializate, astfel încât diagnosticul să poată fi pus. În funcție de constatările medicale, metoda de tratament poate include utilizarea de pansamente hidroactive, care au în vedere necesitatea hidratării zonei rănite, în vederea vindecării rapide a acesteia. Firește, pentru a putea utiliza aceste pansamente, este necesar ca într-un spațiu medical să poată fi realizată și curățarea și dezinfectarea rănii, pentru ca mai apoi să poată fi aplicate pansamentele.

Ulcerul varicos nu este o boală ușoară, ci dimpotrivă, comportă anumite riscuri, ca orice alta boală a aparatului circulator dealtfel. Din acest motiv apare necesitatea tratării corecte și a ținerii sub atenție și observație a dezvoltării stadiilor de tratament. Pentru mai multe detalii cu privire la metodele de tratament, vă invităm să viualizați site-ul clinicii VenArt, secțiunea ulcer varicos tratament Cluj.

