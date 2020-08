Cum se va desfasura in acest an Anonimul #17: "Festivalul nu va mai putea fi cum a fost"

Miruna Berescu, directorul Festivalului International de Film Independent Anonimul, spune care este noua formula in care va avea loc evenimentul de anul acesta din Delta Dunarii, pentru care echipa s-a reorganizat de fiecare data cand autoritatile au anuntat cate o modificare in masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Acum, cu toate regulile stabilite, el va avea loc intre 12 si 16 august, la Sfantu Gheorghe, exclusiv in aer liber.