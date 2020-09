Cum si-a aniversat Diana Dumitrescu ziua de nastere

Vedeta a mărturisit prin intermediul unei postări pe pagina sa de socializare că se declară un om împlinit și fericit.

Intru în cel de-al 37 lea an al vieții mele desculță de barierele și inhibițiile societatii, dezbracată de acel "trebuie" impus de social media și societate în general, m-am îmbrăcat cu iubire și libertate, cu credința și cu ideea ca viața e scurtă și scumpă și merită trăită cu bucurie si liniște! Sunt un om implinit și fericit! Mulțumesc prietenilor și familiei pentru mesaje și urari! Vă iubesc!

a împlinit miercuri, 30 septembrie 2020, 37 de ani.Constănțeanca, care este cunoscută publicului din țara noastră grație telenovelelor în care a jucat de-a lungul timpului, a fost căsătorită cuEa a fost cerută de nevastă de actualul ei iubit, afaceristul, cel în persoana căruia și-a găsit sufletul pereche, și împreună cu care, are și un copil .Vedeta a mărturisit prin intermediul unei postări pe pagina sa de socializare că se declară un om împlinit și fericit.Diana Dumitrescu a urmat, secția limbi moderne. La terminarea liceului, Diana s-a hotărât să dea la, la îndrumarea mamei sale și la insistențele diriginteA studiat actoria sub îndrumarea profesorilorÎn al doilea an de facultate a intrat în spectacolulși a luat contact pentru prima dată cu scena și publicul, iar în anul III a jucat alături de majoritatea colegilor săi de an, dar și actori și profesorii ei în spectacolulÎn vara lui 2004 a participat la concursulconcurs difuzat și pe postul Pro TV, unde a câștigat. De acolo, deoarece în CV-ul ei scria că urmează facultatea de Teatru, a fost chemată, în vara lui 2005 să dea un casting, pentru unul din rolurile din telenovelape care l-a luat și a hotărât împreună cu părinții săi să se mute înSursa foto: Facebook/ Diana Dumitrescu