Cum si-a batut joc criminalul din Caracal de anchetatori

Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, barbatul care a sechestrat, violat si ucis doua tinere, isi bate joc de anchetatori. Luni, acesta i-a dus pe malul Dunarii, in zona Corabia, unde spunea ca ar fi aruncat trupul uneia dintre victimele sale. Sursele noastre spun ca Dinca este un personaj taciturn, caruia trebuie sa-i scoti vorbele cu clestele. Desi cu o zi inainte, acesta parea sa fie dispus sa dea toate amanuntele pentru ca resturile victimelor sale sa fie gasite, luni acesta pare sa-si fi schimbat opinia. Astfel ca ore in sir, politistii si procurorii au cautat pe malul Dunarii, fara rezultat insa. Gheorghe Dinca va fi audiat, in continuare, in speranta ca anchetatorii vor gasi trupurile, f ...