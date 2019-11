Cum si-a facut aparitia Connect-R la inmormantarea lui Leo Iorga! Ce a adus la capataiul cantaretului!

Artistii din Romania au trecut prin zile pline de durere, atat Mihai Constantinescu, cat si Leo Iorga, pornind pe drumul catre eternitate. Amandoi s-au luptat pentru a ramane in viata, numai ca un destin dragic a scris un cu totul alt scenariu.

Leo Iorga este inmormantat azi, la Cimitirul Bellu din Bucuresti, iar toti cei care l-au cunoscut si apreciat au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu. Kempes, o alta mare vocea a rockului din Romania, Adi Ordean, Iulian Vrabete si Edi Petrosel de la Holograf, Connect-R. Sunt doar cativa dintre cei care au ajuns la cimitir, cu larimi in ochi, pentru a se despartit de cantaretul Leo Iorga.

Connect-R, imbracat in negru si tinand in maini un buchet de flori galbene, a mers la capataiul regretatului Leo Iorga si a depus florile la capataiul artistului.

Leo Iorga – biografie

Leo Iorga a cantat pana in 1985 la grupul “Pacific”, iar trei ani mai tarziu a fost cooptat de de Cargo, lansand hiturile: “Brigadierii”, “Povestiri din gara”; “Erata” . Din toamna lui 1988 pana in 1996, a fost vocalistul grupului Compact in componenta Leo Iorga, Adrian Ordean, Vlady Cnejevici, Teo Peter, Emil Laghia si Lelut Vasilescu, “formula de aur a Compactului”.

Cu Leo Iorga vocal, trupa Compact canta la festivalul “Mitt Ein Ander” la Berlin in 1989. Trei turnee in Republica Moldova (1988, 1990, 1992). In 1990 participa la turneul “British Rock for Romania” alaturi de trupele Crazy Had , Jesus Jones, Skin Games. In 1992 participa la festivalul “Rock ’92” alaturi de doua nume celebre ale rockului mondial: Uriah Heep si Ian Gillan Band, iar in 1993 sustine doua concerte (in Brasov si Sofia) alaturi de legendara trupa Nazareth. In 1994 canta la “Skip Rock Festival” alaturi de celebrul grup Jethro Tull. In 1993- ’94-’95, turneul Marlboro Music alaturi de Holograf, Iris, Directia 5

