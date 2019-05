Cum slabesti fara sa pierzi masa musculara. Ce alimente trebuie sa privilegiezi

Slabit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate femeile si-ar dori sa slabim repede, daca se poate fara dieta si fara pic de sport. Din pacate, este o utopie. Slabitul rapid este, intr-adevar, posibil, dar doar prin infometare, iar infometarea duce la slabirea masei musculare. In realitate, in urma unui regim foarte restrictiv care nu e dublat de activitate sportiva, desi cantarul arata mai putine kilograme, scaderea se datoreaza diminuarii procentului de masa musculara mai degraba decat procentului de grasime. Vrei sa afli cum slabesti fara sa pierzi masa musculara? Nutritionistii recomanda privilegierea numitor alimente. Cum slabesti fara sa pierzi masa musculara In primul rand, respecta cele trei mese principale. La fiecare din cele trei mese tre ...