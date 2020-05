Cum spera ministrul de interne sa poata fi date amenzile pentru nepurtarea maștilor și cine face excepție

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, marţi seară, că nepurtarea măştilor de protecţie în spaţii închise ar trebui sancţionată şi va exista un ordin care să “implementeze fapta şi penalizarea”. Totuși, persoanele care sunt alergice sau pot demonstra că purtarea măștii le face rău…. vor fi exceptate. Întrebat la Punctul de Trecere a Frontierei […] The post Cum speră ministrul de interne să poată fi date amenzile pentru nepurtarea măștilor și cine face excepție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.