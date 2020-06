Cum stau partidele in sondaje pe fondul pandemiei. CTP: 'E o atitudine de tip nici in caruța, nici in teleguța'

Partidul lui Victor Ponta are de câștigat de pe urma unei atitudini de tip „nici în căruță, nici în teleguță” care în prezent caracterizează atât PSD-ul, cât și USR-ul, este de părere gazetarul Cristian Tudor Popescu. În plus, în PSD, garnitura Dragnea încă e prezentă, în timp ce USR va rămâne înțepenit la nivelul de 11 procente cât timp la conducerea sa se află Dan Barna, a comentat gazetarul în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24.

„PNL-ul scade și scade demult, era logic să scadă, în pandemie nu aveau cum să crească. Cu măsurile astea - măsurile corecte - pe care le-au luat nu aveau cum să crească electoral. De aceea și încearcă să recupereze acum cu aceste măsuri de relaxare, care, dacă ne gândim bine de tot, ele nu se justifică” - a comentat gazetarul.

Citește și: Se pregătește USL 2. Marele PLAN al Opoziției unite

O tendință de scădere se constată însă și la PSD, partid care nu se află la guvernare, dar care are majoritate în Parlament.

„PSD-ul scade și crește partidul lui Ponta, pentru că PSD nu poate să capteze voturi în momentul de față, este într-o situație de balans. PSD e nici în căruță, nici în teleguță în clipa de față. Până mai acum șase luni miza pe discursul național-socialist, dur, antieuropean, pe românism și așa mai departe. Și pe anticapitalism și antioccidentalism, adică un ceaușism, niște râgâieli ceaușiste. Acum, garnitura Ciolacu vrea să facă uitată această perioadă, plus, bineînțeles, atacurile antijustiție. De aceea am și văzut o scenă grotescă în Parlament, mă rog, funambulescă chiar, în care pesediștii au respins celebrele mutilări ale legilor justiției introduse, firește, tot de PSD, pe vremea lui Dragnea. Ba chiar, asta m-a distrat, cred ca am râs cam un minut auzindu-l pe domnul acela mai tânăr, Simonis, care e șeful grupului de deputați PSD, spunând că aceste legi sunt aberante și toxice! Mișcarea împotriva acestor legi e foarte clară: e de fapt o mișcare împotriva garniturii Dragnea din partid, care e tot acolo!”, spune Cristian Tudor Popescu.

PSD are de pierdut din cauza unui mesaj ezitant, în timp ce Victor Ponta câștigă puncte grație unui mesaj țintit și convingător, arată gazetarul.

„Acolo sunt cele două tabere, partidul oscilează, balansează acum. Și ca mesaj către populație e în balans și atunci n-are cum să crească. Și unde se duc voturile? La celălalt.... cum să fie ăsta, junior, nu-mi vine să-i spun junior, că ăsta e un cuvânt drăguț... la partidul lui Ponta”, spune gazetarul. Cei care nu vor vota PNL în niciun fel, votanți de stânga, care nu pot să voteze PSD-ul în clipa de față, pentru că nu-i convingător, se duc spre Ponta, care are mesaje mult mai directe și mai dure în clipa de față: e colimat, lovește în Johannis, lovește în guvern mult mai bine decât PSD-ul și atunci oamenii se duc acolo, firește”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Pe de altă parte, „USR stă și nu are cum să se miște de acolo și acolo va înțepeni, la 11 și ceva (procente - n.r.), câtă vreme la conducerea sa este dl. Barna”, spune CTP.

Dar aceasta nu este singura problemă a partidului care la alegerile europarlamentare producea surpriza, în timp ce la alegerile prezidențiale candidatul său a scos un scor sub așteptări. Problema USR este că nu are nici lideri, nici viziune politică.