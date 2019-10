Cum stopam furtul de lemne?

In Romania se petrec, anual, peste 12.000 de taieri ilegale de lemne, ceea ce a dus la scaderea semnificativa a suprafetei lemnoase, esentiala pentru sanatatea mediului. In prima linie a razboiului pentru apararea padurilor se afla padurarii, care isi pun viata in pericol, sunt subfinantati, nu sunt dotati cu arme de aparare si nu primesc mijloace de transport.