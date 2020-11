Specialiştii care au analizat datele oficiale arată că autorităţile vorbesc despre un „platou” sau o stagnare a curbei infectărilor, când, în realitate, datele arată o creştere a numărului de infectări. GCS a anunţat, duminică, 7.096 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, 113 de decese şi 1.169 de […] The post Cum sunt ajustate „din pix“ statisticile COVID-19 prezentate zilnic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.