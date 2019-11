Cum sustinea Viorica Dancila in Parlamentul European adoptarea Ordonantei 13 care-l salva pe Liviu Dragnea

Europarlamentarul Viorica Dancila (PSD) a sustinut in februarie 2017 in dezbaterile publice de la Bruxelles adoptarea OUG 13/2017 de modificare a Codurilor Penale, care a scos sute de mii de oameni in strada. In plus, actualul candidat la Cotroceni a trimis o scrisoare in limba engleza catre 750 de europarlamentari in care le transmitea mai multe informatii eronate despre acest act normativ.