Cum te poate afecta deficitul de vitamina D3

Lipsa de vitamine si de minerale este extrem de frecventa si poate provoca o multime de probleme de sanatate, afectand majoritatea organelor vitale. Vitamina D este extrem de importanta, intrucat ajuta la formarea oaselor si la mentinerea sanatatii acestora. Cand vorbim despre vitamina D ne referim la vitamina D2, realizata de plante si vitamina D3, produsa in mod natural de organism in urma expunerii la lumina soarelui. Ambele forme de vitamina D pot fi gasite si in alimentele pe care le consumam. Rolul vitaminei D3 in organism Vitamina D3 are un rol extrem de important in organism. Conform specialistilor, functia biologica a vitaminei D3 este absorbtia si fixarea in organism a calciului si a fosforului, mineralele cele mai ra ...