Cum te pregatesti pentru o eventuala criza economica

Criza sanitara se poate transforma rapid intr-o criza economica. Felul in care vom face fata noi, oamenii de rand, depinde de modul in care ne vom pregati in fata unei potentiale recesiuni. Nu exista solutii miraculoase sau general valabile, dar sunt cateva strategii pe care le putem aplica in aceasta perioada, pentru a ne pune intr-o oarecare masura la adapost si pentru a face fata mai bine perioadei dificile care ar putea urma si care, dupa toate prognozele, pare inevitabila.