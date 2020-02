Cum te va afecta direct reforma din sanatate? "Vom ajunge in situatii foarte ciudate" Interviu

Ordonanta privind liberalizarea serviciilor de sanatate ar putea face ca la un moment dat sa nu mai existe bani pentru decontarea tratamentelor in cadrul programelor de sanatate, iar cei mai afectati sa fie cei mai saraci dintre pacienti, afirma dr. Sorin Paveliu, expert in probleme de sanatate publica, primul director general al CNAS, 3 ani director al unei firme de asigurari private, deputat PNL si membru in Comisia de sanatate a Parlamentului.