Cum tii telefonul in acest moment? Iata ce spune asta despre personalitatea ta!

Oamenii de stiinta au studiat modul in care oamenii isi tin telefoanele. S-a dovedit ca acest lucru reflecta direct personalitatea noastra. Potrivit acestora, exista patru moduri de baza in care oamenii isi tin telefoanele si fiecare dintre ele corespunde caracterului omului. Vezi cu care din cele 4 situatii de identifici si afla ce tip de personalitate ai! 1. Tii telefonul intr-o mana si introduci textul cu degetul mare Daca tii telefonul cu o singura mana, esti o persoana organizata si disciplinata, intelegi mereu ce e bine si ce e rau pentru tine. Iubesti mai mult sa vorbesti decat sa asculti. Esti capabil(a) sa distingi dragostea pura de cea prefacuta. A ...