Cum va afecta Brexit-ul pozitia Romaniei in UE

Ministrul delegat al Afacerilor Europene, George Ciamba, a declarat marti, la conferinta MAS pe securitate, ca in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, Romania va deveni a sasea tara ca marime din Uniunea Europeana. Brexitul a fost amanat pana pe 31 octombrie. Donald Tusk: "Nu irositi acest timp" „Romania este purtator de cuvant al tarilor UE in aceasta perioada si ne-am straduit sa asiguram o buna desfasurare a parteneriatului transatlantic. Am detinut pana acum una dintre cele mai fructoase presedintii din punct de vedere legislativ. Suntem la jumatate, dar mai avem multe de facut. Speram ca lucrurile nu merg in Uniunea Europeana intr-o directie nedorita (…) Pana ...