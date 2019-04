Cum va ajunge Camila Cabello in rolul Cenusareasa

Camila Cabello google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Camila Cabello va juca rolul principal in „Cenusareasa/ Cinderella”, adaptare regizata de Kay Cannon pentru Sony Pictures dupa o idee a lui James Corden. Cabello, al carei album de debut a fost certificat cu platina si a primit mai multe premii, va si implicata si in compunerea muzicii pentru acest proiect, care a pornit de la o idee originala a lui James Corden. Filmul va fi produs de Corden si Leo Pearlman. Noua varianta a povestii „Cenusareasa” va fi mult mai muzicala decat versiunea originala. Premiile American Music 2018. Taylor Swift, marea castigatoare a anului Cele mai cunoscute versiuni sunt filmul animat lansat de Disney in 1950 si remake-urile din 1997, cu ...