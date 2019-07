Cum va arata lumea peste 30 de ani. Orasele care se vor schimba radical

Oras google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumea este pe cale sa sufere o transformare drastica: vom vedea orase care isi schimba radical clima si imprumuta din caracteristicile unor zone aflate la sute de kilometri departare. Oamenii de stiinta sustin ca, pana in 2050, peste trei sferturi dintre orasele lumii isi vor modifica sistemul climatic, iar mai mult de 20% dintre ele vor experimenta conditii fara precedent, care in societatea contemporana nu se regasesc nicaieri. De fapt, cercetatorii au avertizat in repetate randuri ca incalzirea globala va determina schimbari incredibile din acest punct de vedere. Un studiu publicat acum cateva luni a sugerat ca pana in 2080 orasele din America de Nord vor avea o clima similara cu cea existenta acum la 800 d ...