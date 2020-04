Cum va arata lumea post-pandemie. Prognoze ale istoricului care a adus in atenție raportul CIA din 2007 despre Coronavirus

Istoricul și jurnalistul francez Alexandre Adler a acordat un interviu pentru publicația oficială a Senatului Franței, în care face o serie de prognoze despre cum va arăta lumea post-pandemie și care vor fi schimbările din punct de vedere social-economic, politic și geopolitic. În 2009, Alexandre Adler a elaborat la o lucrare care acum se constată The post Cum va arăta lumea post-pandemie. Prognoze ale istoricului care a adus în atenție raportul CIA din 2007 despre Coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.