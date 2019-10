Cum va decurge recuperarea Simonei Halep pentru Turneul Campioanelor, de la Shenzhen

"Sper să fiu 100% recuperată, îmi doresc tare mult să fac o treabă bună.



Am avut probleme la coloană, am făcut tratament, recuperare, sunt mai bine, am început antrenamentele de ieri (n.r. luni), nu am avut dureri, sper să rămână așa. Încă nu știu, nu am jucat la un nivel foarte ridicat", a declarat românca aflată pe locul 6 în clasamentul WTA.