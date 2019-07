Cum va fi primita Simona Halep la intoarcerea acasa

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se intoarce acasa dupa castigarea trofeului la Wimbledon. Marea campioana va ajunge luni la Bucuresti, in jurul ore 17:00, cu o cursa de la Londra. Simona Halep va fi primita la Salonul oficial de la Aeroportul Henri Coanda, la fel cum s-a intamplat anul trecut, dupa triumful de la Roland Garros. Ce-i pregatesc guvernantii Simonei Halep Simona Halep are aproape asigurata, dupa triumful din finala de la Wimbledon, cu Serena Williams, si prezenta la editia din acest an a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen. Halep va urca de pe locul 7 direct pe 2 in WTA Race to Shenzhen, ierarhia din care se vor alege cele opt participante la Turneul Campioanelor. Daca ti-a placut articolu ...