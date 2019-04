Cum va fi vremea de 1 Mai: In care zone din tara sunt asteptate ploi si vant puternic

Vremea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Minivacanta de 1 Mai a romanilor va fi umbrita de vremea instabila, intrucat meteorologii anunta ploi in majoritatea regiunilor. Astfel, conform estimarilor facute de meteorologi, temperaturile din termometre vor fi placute, chiar ridicate, pana miercuri, insa sunt asteptate si precipitatii. Mai exact, la munte va ploua in cantitati importante, iar aversele vor fi insotite de tunete si de fulgere. De cealalta parte, insa, pe litoral, vremea va fi frumoasa, dar dupa-amiaza si noaptea va ploua. Daca in cursul zilei de astazi ploile se vor restrange si vor fi prezente doar in nord-vestul tarii si la munte, vremea va fi capricioasa in celelalte regiuni, unde se vor semnala innorari temporare. Ba mai ...