Cum va fi vremea de Paste si de 1 Mai. Frig de Florii! ANM a schimbat prognoza meteo

ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a actualizat progoza meteo pentru intervalul 15 aprilie- 13 mai 2019. Cum va fi vremea de Paste, Vremea de Florii li de 1 Mai in Romania. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada Florii, Paste si 1 Mai. Astfel ca, valorile termice anuntate sunt in scadere fata de nivelul perioadei la care ne aflam, dar se pare ca vom scapa de ploi. De Paste, temperaturile prognozate in Romania vor fi usor ridicate fata data climatologica, la fel si in perioada sarbatorii de 1 Mai, Ziua Internationala a Muncii. Vremea de Florii - intervalul 15.04. 2019 - 22.04.2019 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestui interval in cea mai mare parte a tarii, da ...