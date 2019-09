Cum va fi vremea in acest weekend

Meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta un weekend foarte calduros pentru partea de sud a tarii, cu temperaturi ce vor ajunge chiar si la 31 de grade in extremitatea sudica. Pe de alta parte, in nord vor fi 22 de grade. „In acest weekend, vremea se amelioreaza semnificativ, se incalzeste treptat, astfel incat va fi deosebit de cald in partea de sud si de est a teritoriului, cu temperaturi maxime ce vor atinge sambata 27-28 de grade, in sud, iar duminica 29 chiar si 31 de grade in extremitatea de sud, in Lunca Dunarii. In aceasta perioada, in partea de sud ar trebui sa inregistram cel mult 23 – 24 de grade”, a declara Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). EX ...