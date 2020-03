Cum va fi vremea in luna aprilie. Estimarile ANM

Vremea se va încălzi în luna aprilie, mai mult decât în martie, iar fploile reci și vântul nu se vor mai resimți, arată prognoza publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie. Conform specialiştilor, sub influenţa dominantă a circulaţiei aerului dinspre vest şi sud-vest şi ca o consecinţă a schimbărilor în distribuţia centrilor barici de pe continentul The post Cum va fi vremea în luna aprilie. Estimările ANM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.