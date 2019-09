Cum va fi vremea in urmatoarea perioada. Prognoza pe zone

Prognoza Meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va continua sa fie foarte calduroasa in cea mai mare parte a tarii pana miercuri, dupa care temperaturile vor scadea usor, vor urca din nou in week-end, urmand ca saptamana viitoare sa ajunga la nivelul normal pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, emisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Vremea in Banat Astfel, in Banat, prima saptamana va fi caracterizata de un regim termic oscilant al valorilor diurne, astfel media maximelor va fi in scadere de la 32-33 de grade in 2 septembrie, pana spre 26-27 de grade in data de 4 septembrie, dupa care va creste spre 30 de grade in zilele de 5 si 6 septembrie si ulterior va scadea din nou spre 26 d ...