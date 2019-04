Cum va fi vremea in weekend. Sfarsitul de saptamana ne aduce vreme rece si ploi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo. Sfarsitul de saptamana vine cu vreme rece si ploi sub forma de aversa, posibil insotite de descarcari electrice, in special in jumatatea de sud a tarii si pe arii mai restranse in rest. La munte, la altitudini mari, precipitatiile vor fi mixte si vantul va prezenta intensificari. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 si 17 grade, iar cele minime se vor situa intre 3 si 10 grade. Si in Capitala avem parte de cer noros si temporar va ploua. Prognoza meteo duminica: Vremea se va mentine in general inchisa. Temporar, mai ales ziua, va ploua in regiunile sud-vestice, sudice si estice si izolat in restul teritoriului. In zona montana inalta precipitatiile vor fi mixte. Pe spatii mici vor fi cantitati de apa mai i ...