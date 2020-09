Cum va fi vremea in ziua alegerilor. Temperaturile maxime prognozate in fiecare regiune a Romaniei

Regimul termic prognozat pentru ziua de duminica este unul variabil in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime ce pot ajunge la 25-26 de grade Celsius in Moldova, Dobrogea si Oltenia, dar si cu probabilitate mai mare de aparitie a ploilor in zone din Transilvania si Maramures, arata datele de specialitate, publicate pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).