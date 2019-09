Cum va fi vremea joi, 19 septembrie. Romanii trebuie sa isi pregateasca hainele de iarna

Meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 19 septembrie, vremea va fi racoroasa, mai ales dimineata si noaptea. Cerul va avea innorari in regiunile sudice, sud-estice, dar si in extremitatea nordica a teritoriului. In Dobrogea va ploua pe arii extinse, in general moderat cantitativ, iar in sudul Munteniei si al Olteniei, in Maramures si in nordul Moldovei doar pe spatii restranse vor fi ploi slabe. In zona montanã vor fi innorãri temporare, izolat va ploua, iar la peste 1900 m altitudine trecãtor vor fi si precipitatii sub formã de lapovitã si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe creste. Temperaturile maxime se vor incadra intre 14 si 22 de grade, iar cele minime intre ...