Cum va funcționa primul soft integrat Covid in Romania, la noua luni de la debutul pandemiei

Nelu Tătaru, a explicat, luni seară, la B1 Tv, cum va funcționa, începând de miercuri, un program informatizat realizat de STS, la cererea ministerului pe care îl conduce, și care va articula toate instituțiile implicate în gestionarea pandemiei din România. Ministrul a explicat că softul a fost deja „pilotat” la nivelul mai multor Direcții Județene […] The post Cum va funcționa primul soft integrat Covid în România, la nouă luni de la debutul pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.