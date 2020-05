Cum vede epidemia un batran de 86 de ani, care a prins foametea din 1946: Trecem noi și prin asta

Minea Păun, din satul Parepa, județul Prahova, a copilărit în anii grei ai celui de-al Doilea Război Mondial, a prins seceta şi foametea din 1946. El îşi aminteşte că a mâncat mărăcini adunaţi de pe islazuri pentru a supravieţui şi crede că va trece şi epidemia de COVID, aşa cum au trecut toate.

Minea Păun are 86 de ani şi trăieşte în satul Parepa, comuna Colceag, judeţul Prahova. Nu a avut o viaţă uşoară. Copilăria i-a fost marcată de anii plini de lipsuri ai celui de-al Doilea Război Mondial, urmaţi de încă un an cumplit. Minea Păun îşi aminteşte că 1946 a fost un an atât de secetos şi de greu, încât oamenii mâncau mărăcini adunaţi de pe islaz.

Tatăl său a pierdut cele mai valoroase resurse ale gospodăriei: vaca şi boii. A fost nevoit să facă un împrumut la bancă pentru a-şi putea cumpăra o nouă pereche de boi, fără de care nu îşi putea lucra pământul. I-a găsit tocmai în Ardeal, i-a adus la Parepa, dar vitele s-au adaptat cu mare greutate la viaţa de câmpie. Familia şi-a pierdut pentru a doua oară vitele în anii '50, în timpul colectivizării.

Minea Păun a învăţat în ultimele luni un cuvânt nou: COVID. Îi este frică. A auzit la televizor că boala este foarte contagioasă şi nu scapă nimeni. Nu mai părăseşte curtea decât pentru a ieşi la poartă, unde se odihneşte pe o băncuţă. Îi pare rău mai ales pentru tineri, care nu pot să-şi vadă de treburi, să facă naveta la Ploieşti. Crede că va trece şi COVID-ul, aşa cum au trecut toate, aşa cum i-au povestit bătrânii că a trecut şi epidemia de tifos din anii primului război.

R: Vă e greu să staţi acasă tot timpul?

Mihnea Păun: Dom'le, pentru mine... eu-s bătrân, am 86 de ani, nu pot să mă mai duc nici pân' la pâine, femeia se duce. Da' e greu pentru tinerii ăştia, cu naveta, cu astea... e foarte greu!

R: Aţi mai prins vremuri aşa, mai grele?

Mihnea Păun: În '41 a fost război. În '46 a fost secetă. Mâncam mărăcini pe stradă... adică pe islaz. Nu făceai sporturi, ca acuma! Am dus-o greu! Taică-miu a vândut boii, vaca... A rămas fără boi, fără vacă. S-a-mprumutat în bancă, da' am trecut prin ele!

R: Vă e frică de COVID?

Minea Păun: Cum naiba să nu-mi fie frică? A fost şi tifosu' ăla, da' n-a fost aşa periculos ca asta, să se-ntinză atâta, să se molipsească lumea aşa, unul de la altul! A murit, da' a murit prea puţini, ce-a murit... Da' acuma ce se spune - e dezastru!

R: Cum credeţi că vom ieşi din situaţia asta?

Minea Păun: Eh! Trecem noi şi prin asta... Da' prea-i periculoasă! Nu contează că-i tineri, că-i bătrâni, că-i... pe toţi... ce-am văzut, rar care scapă!