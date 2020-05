Cum vom calatori cu trenul și autobuzele intrajudețene. Regulile au fost publicate de Ministerul Transporturilor

Autorităţile au stabilit reguli şi măsuri speciale pentru operatorii feroviari şi pentru gări, pe durata stării de alertă. Trebuie asigurate fluxuri de îmbarcare/debarcare distincte şi parcări sau staţii de taxi amenajate, astfel încât să se evite aglomeraţia la intrare. În tren, călătorii trebuie să poarte măşti pe durata călătoriei, iar conductorul verifică biletele de călătorie […] The post Cum vom călători cu trenul și autobuzele intrajudețene. Regulile au fost publicate de Ministerul Transporturilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.