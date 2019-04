Cum vopsesti ouale. Idei usor de pus in practica

oua de paste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, va prezentam cateva idei pentru vopsit si decorat oua. Oua vopsite prin transferul culorii si modelului de pe materiale Daca aveti prin casa bucati de materiale de matase, cu model si culori interesante, atunci le puteti folosi in decorarea oualor pentru Paste. Taiati materialul in patratele suficient de mari cat sa acopere un ou, legati la un capat si puneti aranjamentul intr-un alt material. Scufundati ouale intr-un vas cu 50% otet si 50% apa calda si fierbeti timp de 45 de minute. Lasati-le sa se raceasca si scoteti-le din materialele in care le-ati invelit. Traditii si obiceiuri in Saptamana Mare. Vezi ce trebuie sa faci Oua scufundate partial in vopsea ...